Apple Vision Pro ist ab Februar 2024 in den USA erhältlich

Apple hat einen US-Starttermin für sein Mixed-Reality-Headset Vision Pro angekündigt. Die Vorbestellungen beginnen am 19. Januar 2024.

Mehr zu Apple Vision Pro

Apple Vision Pro wird online und in allen US-Apple Stores erhältlich sein, ab 3.499 $ mit 256 GB Speicherplatz. Vision Pro, das als “erster räumlicher Computer” (also noch klar vor Sony) von Apple bezeichnet wurde, wurde auf der Worldwide Developers Conference des Unternehmens im vergangenen Sommer angekündigt. Apple sagte, dass das Headset in den USA debütieren würde, bevor es später im Jahr 2024 in mehr Ländern eingeführt wird. “Apple Vision Pro ist das fortschrittlichste Gerät für Unterhaltungselektronik, das jemals entwickelt wurde. Seine revolutionäre und magische Benutzeroberfläche wird die Art und Weise, wie wir uns verbinden, erstellen und erkunden, neu definieren”. Das Headset verfügt über eine neue 3D-Benutzeroberfläche und ein neues Eingabesystem, das “vollständig von den Augen, Händen und der Stimme eines Benutzers gesteuert wird”.