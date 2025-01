Apple TV+: Die vierte Staffel von Ted Lasso steht kurz vor der Ankündigung

Die vierte Staffel von Ted Lasso wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber laut einem Star wird sich das sehr bald ändern.

Zur 4. Staffel von Ted Lasso

Nick Mohammed, der Schauspieler, der Nate in Ted Lasso spielt, hat eine bevorstehende Ankündigung der neuen Staffel in einem Video über X angesprochen. Er erwähnt, dass er die Termine für seine Show Pony-Auftritte verschieben muss, da nicht näher genannte „Dreharbeiten“ anstehen. „Ich kann nicht sagen, was diese Dreharbeiten sind, aber sie werden in Kürze bekannt gegeben. In der Zwischenzeit würde ich es wirklich begrüßen, wenn die Leute nicht darüber spekulieren würden, was sie denken, dass es sein könnte.“

Während wir diese letzten Worte hören, wird ein “Believe”-Zeichen vor der Kamera gehalten. Der Videobeitrag auf X enthält auch den Hashtag #TedLasso. Wir haben viele Gerüchte gehört, die alle zu bestätigen scheinen, dass die vierte Staffel von Ted Lasso in Arbeit ist, aber dies ist das erste Mal, dass wir davon hören, wann eine Ankündigung kommen könnte. Freut ihr euch schon auf die vierte Staffel von Ted Lasso, oder seid ihr der Meinung, dass das Ende der dritten Season perfekt war? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.