Apple hält Peek Performance-Event am 8. März um 19 Uhr

Apple hat Einladungen für seine erste Veranstaltung im Jahr 2022 verschickt, diese wird am 8. März um 19 Uhr stattfinden. Mehr Infos gibt es hier!

Mehr über Peek Performance

Die Einladung, die normalerweise subtile Hinweise darauf gibt, was wir erwarten können, trägt die Worte “Peek Performance”. Das ist richtig – “peek” nicht “peak”. Es wird vermutet, dass das Unternehmen ein neues iPhone SE und iPad Air der nächsten Generation zusammen mit neuen Macs auf den Markt bringt. Laut einem Bloomberg-Bericht könnte ein Gerät mit M2-Chip auch als Teil des Übergangs zu Apple Silicon kommen. Der Weggang von Intel-Prozessoren soll Ende 2022 vollständig vollzogen sein, also macht das nur Sinn. Sowohl das iPhone SE als auch das iPad Air sind schon eine Weile erhältlich, es ist also gut möglich, dass sich an dieser Front etwas tut.

Apple hat im Oktober 2021 aktualisierte MacBook Pros auf den Markt gebracht, die von den neuen M1 Pro- und M1 Max-Chips angetrieben werden. Aber es scheint, dass das Unternehmen bereits bereit ist, M2-Geräte zu uns zu bringen, wobei Einreichungen für mehrere Macs in der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG) aufgetaucht sind. Der neue M2-Chip wird wohl Sprünge bei der Grafikleistung und beim neuronalen Netzwerk machen, man erwartet aber nicht, dass er deswegen mehr Strom verbrauchen wird. Schließlich ist die Performance pro Watt gerade ein Thema für Apple, das es bei tragbaren Geräten wie dem MacBook Air so richtig ausschlachtet. Wir werden berichten, sobald das Event vorüber ist!