Aphelion: Release-Termin und Vorbestellungen für das neue Sci-Fi-Abenteuer fixiert

Der französische Entwickler DON’T NOD hat den Vorhang gelüftet: Das Sci-Fi-Action-Adventure Aphelion wird am 28. April 2026 für PC, Xbox Series und PS5 erscheinen. Im Rahmen der Future Games Show wurde der neue Trailer „Persephone“ präsentiert, der euch einen atmosphärischen Einblick in die Spielwelt gewährt. Besonders spannend für alle Abonnent:innen: Der Titel landet direkt zum Start im Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere. Worum geht’s? Aphelion ist ein Sci-fi-Adventure-Game, das am Rand des Sonnensystems spielt. Spieler:innen erforschen in den Schuhen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas einen bisher unbekannten Planeten namens Persephone. Auch müssen sie ihren rätselhaften Absturz aufklären und um ihr Überleben kämpfen, denn Persephone ist die Heimat einer furchteinflößenden, noch unbekannten Lebensform.