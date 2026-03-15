Aphelion: Release-Termin und Vorbestellungen für das neue Sci-Fi-Abenteuer fixiert
Der französische Entwickler DON’T NOD hat den Vorhang gelüftet: Das Sci-Fi-Action-Adventure Aphelion wird am 28. April 2026 für PC, Xbox Series und PS5 erscheinen. Im Rahmen der Future Games Show wurde der neue Trailer „Persephone“ präsentiert, der euch einen atmosphärischen Einblick in die Spielwelt gewährt. Besonders spannend für alle Abonnent:innen: Der Titel landet direkt zum Start im Game Pass und unterstützt Xbox Play Anywhere.
Worum geht’s?
Aphelion ist ein Sci-fi-Adventure-Game, das am Rand des Sonnensystems spielt. Spieler:innen erforschen in den Schuhen der ESA-Astronauten Ariane und Thomas einen bisher unbekannten Planeten namens Persephone. Auch müssen sie ihren rätselhaften Absturz aufklären und um ihr Überleben kämpfen, denn Persephone ist die Heimat einer furchteinflößenden, noch unbekannten Lebensform.
Ihr könnt ab sofort die digitalen Konsolen-Versionen vorbestellen und euch so die Day One-Edition sichern. Diese enthält neben dem Hauptspiel ein Kosmetikpaket mit zwei Raumanzug-Varianten sowie diversen Accessoires, die unter anderem Anspielungen auf die ESA sowie die Titel Jusant und Lost Records: Bloom & Rage enthalten. Wenn ihr über den PlayStation Store (mit PS Plus) oder den Xbox Store vorbestellt, dürft ihr euch über einen Rabatt von 10 % freuen. Auch auf Steam wird zum Release ein Preisnachlass von 10 % gewährt, wodurch der Preis dort bei 29,99 Euro liegt, während die Konsolen-Fassung regulär 34,99 Euro kostet.
Für Sammler:innen unter euch steht zudem die physische Pioneer Edition für PlayStation 5 bereit, die ab dem 2. Juli erhältlich sein wird. Diese umfasst zusätzlich ein digitales Artbook, den Soundtrack und einen exklusiven Missionsaufkleber. In der Rolle der ESA-Astronaut:innen Ariane und Thomas erkundet ihr in Aphelion den mysteriösen Planeten Persephone, müsst die Hintergründe eures Absturzes klären und gegen eine unbekannte Lebensform um euer Überleben kämpfen.