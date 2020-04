Anti-Hass-Satire Jojo Rabbit ab 4.6.2020 auf DVD und Blu-ray

Taika Waititi, dessen Drehbuchadaption mit dem Oscar für das „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnet wurde, diente der Roman „Caging Skies“ der neuseeländischen Autorin Christine Leunens als Vorlage. Der besondere Kniff dieser Anti-Kriegs-Satire ist die persönliche Perspektive, aus der sie erzählt wird: So erlebt man Jojos kindlich naive Begeisterung, mit der er Hitler wie einen Popstar verehrt und die ihn als Teil der Nazi-Maschinerie mitlaufen lässt. Als er ein jüdisches Mädchen auf dem Dachboden entdeckt, beginnt diese Begeisterung zu bröckeln und er kann die Realität nicht mehr übersehen. Die ergreifende Persiflage, bei der den Zuschauern das Lachen im Halse stecken bleibt, eroberte die Herzen von Kinopublikum und FilmkritikerInnen im Sturm.

Falls ihr den Kinoauftritt von Jojo und seinem imaginären Freund Adolf Hitler im Kino verpasst habt, so könnt ihr euch Taika Waititis tiefschwarze Satire Jojo Rabbit ab 4. Juni 2020 auf DVD und Blu-ray sichern.

Jojo Rabbit Blu-ray Bonusmaterial

Entfallene Szenen

Spaß am Set (Outtakes)

Hinter den Kulissen

Audiokommentar von Taika Waititi

Original Kinotrailer

Twentieth Century Fox Home Entertainment veröffentlicht das bewegende Drama am 4. Juni als 4K UHD, Blu-ray und DVD. Wer schon früher in Jojos imaginäre Welt abtauchen möchte, bekommt den Film bereits ab dem 21. Mai als Video on Demand.