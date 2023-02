Another Fisherman’s Tale kommt Anfang 2023 für PCVR, PS VR2, Quest 2

Der Herausgeber Vertigo Games und der Entwickler InnerspaceVR haben den VR-Titel Another Fisherman’s Tale angekündigt.

Über Another Fisherman’s Tale

Another Fisherman’s Tale ist eine Fortsetzung von A Fisherman’s Tale und wurde für PlayStation VR2, Quest 2 und PC (Steam, Oculus Store und VIVEPORT) angekündigt. Das Spiel ist ein Virtual-Reality-Puzzle-Abenteuer, setzt die Geschichte von Bob dem Fischer fort und punktet mit einer packenden Geschichte. Dieses Mal ist der eigene Körper das primäre Rätsel, das gelöst werden muss, wodurch unkonventionelles Gameplay entsteht, das auf dem Abbau und dem Wiederaufbau der eigenen In-Game-Form basiert. Das Spiel wird etwa sechs Stunden lang dauern, und ihr könnt eure Gliedmaßen von eurem Körper lösen. So schleudert ihr Bobs Hand über eine Schlucht, um einen Gegenstand zu holen, oder werft euren Kopf, um eine andere Sichtweise auf Objekte zu bekommen.

Das Studio von InnerspaceVR erklärte hier die Beziehung zwischen dem Body-Manipulation-Gameplay von Another Fisherman’s Tale und dem griechischen Mythos von Theseus’ Boot ein. Darin geht es um ein Schiff, in dem alle Teile allmählich ersetzt werden. Nach einer Weile enthält das Boot keine seiner Originalteile mehr, was die Frage aufwirft: Ist es das selbe Boot oder ein anderes? “Diese Vorstellung ist im Leben eines Menschen unerlässlich. Alle unsere Körperzellen werden nach 15 Jahren erneuert, und wir entwickeln auch unseren Geist und Seele mit neuen Erfahrungen und neuen Wissensschichten, die auf den vorherigen aufbauen. Bedeutet das, dass wir wirklich jemand anderes werden?” Sehr philosophisch, das Ganze – hier noch ein Trailer zum Spiel für euch!