Ankündigungstrailer enthüllt Netflix Ozark Staffel 3 Start-Termin

Gute Nachrichten für die Fans von Marty Byrde – wie Netflix via Teaser-Trailer bekannt gab, kehrt er mit Ozark Staffel 3 am 27. März dieses Jahres zurück auf die heimischen TV-Geräte.

Was bisher geschah …

Falls ihr vor dem Start nochmals auffrischen wollt, was in Staffel 1 geschah, so werdet ihr hier fündig. Doch nun zur zweiten Staffel: Marty Byrde muss mit seiner Familie weiterhin das Leben in einem gefährlichen Drogenkartell meistern. In Anbetracht der Entwicklungen um Del soll die skrupellose Anwältin Helen Pierce für das Verbrechenssyndikat die Puppen tanzen lassen – ausgerechnet jetzt, als sich die Byrdes an ihr neues Leben mehr oder weniger gewöhnt haben.

Marty und Wendy müssen ihre familiären Interessen und die eskalierenden Gefahren der Zusammenarbeit mit den machthungrigen Snells, dem Kartell und der neuen Stellvertreterin Ruth Langmore, deren Vater Cade aus dem Gefängnis entlassen wurde, unter einen Hut bringen. Das Risiko steigt ins Unermessliche und den Byrdes wird klar, dass sie für die Chance, diesem Albtraum zu entfliehen, letztendlich alles aufs Spiel setzen müssen.

Sie haben alles gesetzt

Im nächsten Kapitel der spannenden Krimidramaserie verdoppeln Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde) und Julia Garner (Ruth Langmore) bei ihren riskanten Entscheidungen zur Vergrößerung ihres Imperiums den Einsatz.