Anker 613 Magnetic Wireless Charger (MagGo) Test: Befreiende Handyhalterung im Auto

Geht man nach der offiziellen Website des Produkts von Anker , müsst ihr euch um nichts mehr Gedanken machen. Einfach den Magneten vertrauen und auf das Fahren konzentrieren, so heißt es – für den sicheren Halt sorgen nicht nur der MagSafe-Standard, sondern auch ein starker Saugnapf auf der Gegenseite. Zudem kann der Anker 613 Magnetic Wireless Charger (MagGo) ganz einfach positioniert werden, der Hersteller verspricht dabei mögliche Betrachtungswinkel von bis zu 134°, die das Produkt anbietet. Nicht nur das, die magnetische Ladefläche leuchtet auch ganz schwach, sodass ihr selbst im Dunklen euer iPhone problemlos an die Halterung docken könnt. Mitgeliefert werden übrigens ein 1,5 m langes USB-C-Kabel, vier Kabelbinder, ein selbstklebendes Pad sowie eine Bedienungsanleitung. Hier seht ihr unser Unboxing-Video des Produkts:

Die Installation der Halterung

Wenn ihr den Anker 613 Magnetic Wireless Charger (MagGo) im Auto anbringen wollt, müsst ihr ein paar Schritte befolgen. Zunächst gilt es, die Oberfläche zu reinigen und danach zu klären, wie ihr euer iPhone während der Fahrt sehen wollt. Habt ihr euch für eine Position entschieden, zieht ihr den Schutzfilm vom Saugnapf ab. Dieser ist halbwegs selbstklebend und ist äußerst vertrauenserweckend – er wirkt so, als würde er von der Haftung her weitaus höheren Belastungen standhalten als die schwach 250 Gramm eines Smartphones. Drückt das Produkt dann für zehn Sekunden an die Fläche eurer Wahl, das kann eine Fensterscheibe, das Armaturenbrett oder das mitgelieferte Klebepad sein, falls ihr nur unebene Flächen zur Auswahl habt.

Sitzt dann alles dort, wo es soll, betätigt ihr den Kippschalter am Fuß der Halterung und dann saugt sich das Produkt so richtig fest. Anker empfiehlt, dass ihr nach der Installation etwa vier Stunden vor der tatsächlichen Verwendung abwarten sollt. Vermutlich ist das deswegen, damit sich alles ordentlich akklimatisieren kann und es zu keinem prämaturen Herunterfallen eures Handys kommt. Wenn ihr dann bereit seid, den Anker 613 Magnetic Wireless Charger (MagGo) zu verwenden, könnt ihr die Halterung mit dem 12V-Zigarettenanzünder-Adapter und einem USB-Kabel verbinden. So sieht das Ganze dann in Action aus: