Anime Spring Season 2022: Skeleton Knight in Another World Simulcast startet bei Crunchyroll

Anime-Fans aufgepasst – Crunchyroll bringt mit dem Skeleton Knigh in Another World Simulcast einen spannenden Starter im Rahmen der Anime Spring Season 2022 in den hauseigenen Streaming-Katalog.

Worum geht’s?

Nachdem Arc eines Tages einschlief … erwacht er in der Spielwelt seines MMO – als Skelett! Ausgestattet mit den mächtigen Waffen und der Rüstung seines Avatars, aber auch mit seinem furchterregenden skelettartigen Aussehen, muss er einen Platz für sich selbst in diesem fantastischen Land finden. Arc beschließt, seine Zeit als Söldner zu verbringen, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. All seine Hoffnungen auf ein ruhiges Leben werden sogleich zunichte gemacht, als er den Weg einer schönen Elfenkriegerin kreuzt, die ihn auf ein Abenteuer voller Konflikte mitnimmt!