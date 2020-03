Anime Spring Season 2020: Woodpecker Detective’s Office Simulcast startet im April 2020

Und gleich noch eine Anime Spring Season 2020 Ankündigung – Crunchyroll beschert uns mit dem Woodpecker Detective’s Office Simulcast ab April 2020 eine Lokalisierung des Detektiv-Animes.

Worum geht’s?

Wir befinden am Ende der Meiji-Ära!

Der geniale doch auch finanziell weniger gut betuchte Poet Takuboku Ishikawa beschließt aufgrund eines Mordes sein eigenes Detektivbüro zu eröffnen: Das Woodpecker Detective’s Office. Zusammen mit seinem Assistenten Kyosuke Kindaichi geht er einen Fall nach dem anderen an: Von den Geistern, die in den zwöf Stockwerken des Turmes von Asakusa hausen, bis zur menschenfressenden Silhouette, die die Straßen in verschneiten Nächten heimsucht. Gemeinsam stellen sie sich den bizarrsten Fällen und treffen dabei auf andere literarische Persönlichkeiten wie Kodo Nomura, Isamu Yoshii, Sakutaro Hagiwara und Bokusui Wakayama.