Anime Spring Season 2020: Ascendance of a Bookworm Part 2 Simulcast angekündigt

Nach der Verschiebung von Re: Zero Season 2 auf die Summer Season 2020 mal wieder eine gute Nachricht – Crunchyroll verkündete nun, dass Ascendance of a Book Part 2 im Zuge der Anime Spring Season 2020 ab April 2020 beim Streamingportal im Simulcast anlaufen wird. Das verkündet ein kürzlich veröffentlichter Trailer. Losgehen soll es im April 2020.

Worum geht’s?

Als sie erwachte, war sie plötzlich in einer Parallelwelt … Die büchervernarrte Universitätstudentin Motosu Urano hat es endlich geschafft! Sie hat endlich eine Zusage für ihren Traumjob als Bibliothekarin bekommen, in dem sie ihre Liebe zu bedrucktem Papier voll ausleben kann – oder zumindest hätte sie das gekonnt, wenn ein tragischer Unfall sie nicht kurz nach dieser guten Nachricht ihres Lebens beraubt hätte …

Als sie wieder das Bewusstsein erlangt, findet sie sich im Körper von Myne wieder, der Tochter eines armen Soldaten. Gemeinsam leben sie in der Stadt Ehrenfest, in der magiebegabte Adlige sich das harsche Kastensystem zunutze machen, um sich von normalen Bürgern abzuheben. Doch das interessiert Myne nicht: Denn um glücklich zu sein, braucht sie nichts als ihre Bücher. Jedoch kann nur ein geringer Bruchteil der Bevölkerung dieser Parallelwelt überhaupt lesen und verfügt über keinerlei Möglichkeiten zum Buchdruck, weshalb sich alle kostbaren Drucke in Händen der Adligen befinden – weit außerhalb der Reichweite einer armen Soldatentochter. Doch Mynes Wille, ihrer Liebe zu frönen, treibt sie alsbald zu einer Entscheidung: „Wenn es keine Bücher gibt, erschaffe ich halt selbst welche!“ Myne mag es an Energie und Vermögen mangeln, doch dafür verfügt sie dank all der Bücher, die sie in ihrem vorherigen Leben verschlungen hat, über einen gigantischen Pool an Wissen. Wird sie es schaffe, ihre Liebe zum Lesen erneut Wirklichkeit werden zu lassen?