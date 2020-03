Anime Spring Season 2020: Appare-Ranman! Simulcast ab 10.4.2020 auf Wakanim

Gute Nachrichten für alle, die die Anime Spring Season 2020 kaum mehr erwarten können – Wakanim verkündete nun feierlich, dass ihr euch auf einen Appare-Ranman! Simulcast ab 10.4.2020 auf Wakanim freuen könnt.

Worum geht’s?

Das Ende des 19. Jahrhundert wird verkündet und es öffnet sich der Vorhang für die Ära des 20. Jahrhunderts. Ingenieur Sorano Appare mag ein Genie sein, ist aber vollkommen unsozial. Zusammen mit dem scharfsinnigen, jedoch ängstlichen Samurai, Isshiki Kosame, werden sie durch einen Unfall über den Ozean von Japan nach Amerika getrieben. Ohne etwas Geld in der Tasche entscheidet sich das Zweiergespann an dem Trans-AmerikanischenKontinentalrennen teilzunehmen, um nach Japan zurückkehren zu können. Das Rennen startet an der Westküste von Los Angeles und das Ziel ist in New York. Mit ihrem selbstgebauten, dampfbetriebenen Auto fahren sie über Prärie, müssen gegen verrückte Rivalen antreten und sich gegen Gesetzlose und Mutter Natur verteidigen. Werden die beiden dieses grausame Rennen gewinnen, um mit dem Preisgeld in ihre Heimat zurückzukehren?