Animal Crossing New Horizons 2.0: Das letzte große Gratis-Update ist live

Wie zuletzt angekündigt hat Animal Crossing New Horizons ein letztes großes Gratis-Update bekommen. Lest hier mehr!

Über Animal Crossing New Horizons 2.0

Ein großes kostenloses Update (mit Kofi!) für Animal Crossing: New Horizons ist jetzt für das Nintendo Switch-Spiel verfügbar. Ursprünglich für die Veröffentlichung am Freitag, den 5. November, geplant – neben einem umfangreichen kostenpflichtigen Add-on namens Happy Home Paradise, das neue Aktivitäten und Gegenstände in New Horizons einführen wird – hat Nintendo das Update anscheinend schon vorab zur Verfügung gestellt.

Ab sofort steht das 2.0-Update zum Download zur Verfügung. Um das Spiel zu aktualisieren, können Spieler:innen “Software-Update” aus dem Home-Menü wechseln auswählen, indem sie die Plus-Taste drücken, während das Animal Crossing: New Horizons-Symbol hervorgehoben ist. Happy Home Paradise, das im Switch eShop vorbestellt werden kann, scheint noch nicht spielbar zu sein. Animal Crossing-Fans müssen möglicherweise tatsächlich bis zum 5. November (oder am Vorabend) warten, um diesen neuen DLC zu erleben.