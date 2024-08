AnimagiC 2024: Crunchyroll sichert sich Trillion Game Lizenz

Crunchyroll kündigte im Rahmen der AnimagiC 2024 die Lizenzierung der Anime-Adaption von Trillion Game an, die auf dem Abenteuer-Comedy-Manga von Riichiro Inagaki (Dr. STONE) basiert und von Ryoichi Ikegami illustriert wurde. Regie führt Yuzo Sato im Studio Madhouse, beide bekannt durch ihre Arbeit am Survival-Game-Hit Kaiji. Die Premiere ist für den Oktober 2024 auf Crunchyroll geplant.

Worum geht’s?

Die Gründer des großen Unternehmens Trillion Game, Haru und Gaku, sind zwei junge Männer, die als erste Japaner des 21. Jahrhunderts in die Top 10 der Milliardäre der Welt aufgenommen wurden. Gaku schwelgt in Erinnerungen an seine erste Begegnung mit Haru, ihre Gründung von Trillion Game und die Menschen, die am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind.