Amnesia: Rebirth Launch Trailer zeigt Wiederkehr des Horrors

Halloween steht vor der Tür und deshalb zeigt euch der Trailer von Amnesia: Rebirth warum der Horror wieder von vorn beginnt.

Dritter Teil

Amnesia: Rebirth, ein neuer Abstieg in die Dunkelheit. Eine erschütternde Reise durch Trostlosigkeit und Verzweiflung, die die Grenzen menschlicher Belastbarkeit austestet. So zumindest beschreiben die Macher von Frictional Games den dritten Teil der Serie. Anders als beim zweiten Teil, dürfen jetzt wieder die Entwicklerinnen und Entwickler des ersten Teils ran, weshalb Rebirth wieder stärker sich an den Wurzeln der Serie orientiert. Im Trailer sehen wir den Spielstart inklusive Flugzeugabsturz und Ruinen, die der Protagonistin den Tod verheißen. Mit nicht viel mehr als einem Kompass und ein paar Streichhölzern müssen wir abermals versuchen einem absoluten Alptraum zu entfliehen.