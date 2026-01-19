Amazons New World geht am 31.1.2027 offline

New World: Aeternum wird bald Teil der alten Welt sein. Wir berichteten bereits darüber, dass 2026 das letzte Jahr für das Game sein wird!

Bye, New World

Der Entwickler Amazon Game Studios gab diese Woche in einem Blogbeitrag bekannt, dass das Fantasy-MMO aus den digitalen Stores entfernt wurde und am 31. Januar 2027 offiziell offline gehen wird. Die Schließung von New World ist keine große Überraschung. Im Oktober 2025, um den vierten Jahrestag des Spiels herum, sagte Amazon, dass das neueste Update des Spiels sein letztes sein würde, obwohl es damals keine Pläne gab, es zu schließen. „Das kürzlich veröffentlichte Season 10 und das Nighthaven-Update werden als endgültige Inhaltsveröffentlichung für New World auf PC und Konsolen dienen“, sagte Amazon damals. „Nach vier Jahren stetiger Inhaltsaktualisierungen und einer großen neuen Konsolenveröffentlichung haben wir einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr nachhaltig ist, das Spiel weiterhin mit neuen Inhaltsupdates zu unterstützen.“ Jeder, der derzeit New World besitzt, kann es spielen, bis die Server Anfang 2027 offiziell offline gehen, aber nur bis zum 20. Juli 2026, um In-Game-Währung zu kaufen. Die aktuelle Saison, Nighthaven, wird verlängert, bis das Spiel dann endgültig offline geht.

New World war ursprünglich für eine Veröffentlichung im Jahr 2020 geplant, aber Amazon hat sie mehrmals verschoben. Sein späterer Start im September 2021 erwies sich als enorm beliebt, mit Hunderttausenden von Spielern, die nach dem Eintritt ins Spiel lechzten, was zu langen Warteschlangen führte. Seine Popularität führte schließlich zu PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen im Oktober 2024. New World bleibt eines der beliebtesten Windows-PC-Spiele in der Geschichte. Laut SteamDB liegt es derzeit auf Platz 11 in Bezug auf die Allzeit-Spitzenspieler mit 913.000 Konkurrenten und schlägt damit Spiele wie Baldur’s Gate 3, Marvel Rivals und Hollow Knight: Silksong. „Wir möchten den Spielern für ihr Engagement und ihre Leidenschaft danken“, sagte Amazon in dessen Beitrag, in dem es die Schließung von New World ankündigte. „Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit Ihnen verbracht haben, die Welt von Aeternum zu gestalten. Gemeinsam haben wir etwas Besonderes aufgebaut. Während wir traurig sind, uns zu verabschieden, fühlen wir uns geehrt, dass wir so viel mit der Gemeinschaft teilen konnten.“