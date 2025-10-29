Amazons New World geht langsam unter: Nur noch 2026 online

Amazon Game Studios hat angekündigt, dass sein einst beliebtes MMORPG New World in den Support-Modus übergeht. Was heißt das?

Bye, New World

Nur vier Jahre nach seiner Veröffentlichung wird New World keine Inhaltsaktualisierungen mehr erhalten, da es langsam seine Reise zum Ende beginnt. Am 28. Oktober, kurz nachdem bekannt wurde, dass Amazon plant, Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, veröffentlichte Amazon Game Studios ein Update auf der offiziellen Website von New World, in dem bestätigt wurde, dass die kürzlich begonnene Season 10 und das Nighthaven-Update das letzte sein werden. In dem Beitrag sagten die Entwickler, dass New World nach einer „unglaublichen Reise“ mit der Community einen Punkt erreicht hat, an dem es „nicht mehr nachhaltig ist, das Spiel weiterhin mit neuen Inhaltsaktualisierungen zu unterstützen“. Der letzte große Inhaltsabwurf des MMORPG, Nighthaven, wurde für alle PC-Spieler kostenlos gemacht, ebenso wie die Rise of the Angry Earth-Erweiterung des Spiels, die zum Spielen von Nighthaven benötigt wird. „Spieler von Aeternum: Ihr Engagement und Ihr Enthusiasmus haben dieses Abenteuer in der Neuen Welt zu einer unvergesslichen Reise gemacht“, sagten die Entwickler.

„Wir sind zutiefst dankbar für jeden Moment, den Sie damit verbracht haben, diese außergewöhnliche Welt an Ihrer Seite aufzubauen. Es war mir eine Ehre, Aeternum mit Ihnen zu teilen. Vielen Dank, dass Sie dazu beigetragen haben, dieses Spiel zu etwas ganz Besonderem zu machen.“ Um es klar zu sagen, New World wird heute oder zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Jahr geschlossen. In einer mitgelieferten FAQ behaupten die Entwickler, dass die Spieler das Spiel weiterhin normal auf allen Plattformen spielen können, Fehlerbehebungen weiterhin stattfinden und wir sogar weiterhin In-Game-Währung kaufen können. Die Server bleiben „bis 2026“ geöffnet und in Betrieb, um der Community „Zeit zu geben, ihre Abenteuer in Aeternum fortzusetzen“. Das Studio sagt, dass es in den kommenden Monaten weitere Details über die Zukunft von New World bereitstellen wird und versprach, mindestens sechs Monate im Voraus zu kündigen, bevor die Server heruntergefahren und das Spiel vollständig heruntergefahren werden. Ob es auch hier eine Art Offline-Modus geben wird wie bei The Crew 2?