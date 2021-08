Amazons Der Herr der Ringe-Serie kommt im September 2022

Amazon gab bekannt, dass die Der Herr der Ringe-Serie wohl im September 2022 Premiere feiern wird. Lest hier mehr!

Amazon Studios gab am Montag bekannt, dass die Dreharbeiten zur ersten Staffel gerade in Neuseeland abgeschlossen wurden. Die Serie, die noch keinen Titel hat, wird Mittelerdes zweites Zeitalter abdecken, so Amazon in der Erklärung vom Montag: „Beginnend in einer relativ friedlichen Zeit, Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Bücher Der Hobbit und Der Herr der Ringe folgt die Serie einer Ensemblebesetzung von bekannten und neuen Charakteren, die sich dem seit langem gefürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen.“

Amazon gab Ende 2017 bekannt, dass es eine Serie produziert, die auf Tolkiens Fantasy-Franchise basiert, in Zusammenarbeit mit dem Buchverlag HarperCollins, dem Tolkien Estate and Trust und New Line Cinema, dem Verleiher der 2001-2003-Trilogie unter der Regie von Peter Jackson.

Die Darsteller:innen der Serie

Charlotte Brändström, die Episoden von The Witcher and Outlander gedreht hat, ist als Regisseurin dieser Serie an Bord. J.D. Payne und Patrick McKay sind die Showrunner und Executive Producer. Zu den Schauspieler:innen, die in der Ensemblebesetzung auftreten, gehören: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman und Sara Zwangobani.