Amazon Primes Das Rad der Zeit Staffel 2 startet am 1.9.2023

Nach dem pompösen Start der Fantasy-Serie Das Rad der Zeit 2021, geht es nun endlich weiter – in wenigen Wochen startet Das Rad der Zeit Staffel 2 auf Amazon Prime. Die erste Staffel freute sich über 4.900 Bewertungen bei einer Durchschnittsbewertung von 4 Sternen auf Amazon Prime. Auf IMDb erreicht die erste Staffel ebenfalls solide 7,1 Punkte. Und nun geht es weiter.

Worum geht’s?

Obwohl Rand den Dunklen König vernichtet glaubte, ist das Böse nicht verschwunden. Neue und alte Bedrohungen sind hinter den Freunden aus den Zwei Flüssen her, die nun über die ganze Welt verstreut sind. Die Frau, die sie gefunden und geführt hat, kann ihnen nicht mehr helfen, und so müssen sie andere Quellen der Stärke finden. In einander, oder in sich selbst. Im Licht oder in der Dunkelheit.