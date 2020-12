Amazon Prime Video kündigt The Wilds Season 2 an

Was für eine Überraschung – Amazon Prime Video enthüllte schon jetzt, dass es eine The Wilds Season 2 geben wird und das gerade erst rund 10 Tage nach dem Start der ersten Staffel (Start am 11.12.2020).

Die erste Young Adult-Amazon Original Serie The Wilds bekommt laut einer Videobotschaft vom Cast eine zweite Staffel.