Amazon Prime März 2020 Neuerscheinungen im Überblick

Für alle, die schon jetzt einen Überblick über die Amazon Prime März 2020 Neuerscheinungen suchen, haben wir eine Liste zusammengestellt. Erfahrt hier, was euch im März erwartet. Amazon Prime März 2020 Neuerscheinungen – Die Highlights James May: Our Man in Japan Staffel 1 (deutsche Fassung) – ab 6.3.2020 verfügbar Der beliebte britische The Grand Tour-Moderator James May macht sich allein auf Reisen – ab dem 06. März auch in deutscher Sprache.

In James May: Our Man in Japan, dem Reisebericht der etwas anderen Art, können Prime-Mitglieder dem Moderator und seiner Crew auf ihrem Abenteuer folgen, bei dem sie den traditionellen und modernen Facetten dieses unglaublichen Landes ausgesetzt sind. James May trifft ortsansässige Guides aus allen Teilen des Landes, die ihm zahlreiche neue Eindrücke und Erfahrungen bescheren: von Technologietests bis zu kompetitiven Schneeballschlachten… und allem, was dazwischen liegt. Hier geht’s zur Amazon Prime Übersichtsseite.

Blow the Man Down – 20.3.2020 Willkommen in Easter Cove, einem salzigen Fischerdorf am äußersten Ende der felsigen Küste von Maine. Mary Beth (Morgan Saylor) und Priscilla Connolly (Sophie Lowe) trauern um ihre Mutter und sehen einer ungewissen Zukunft entgegen. Sie vertuschen eine grausame Begegnung mit einem gefährlichen Mann. Um ihr Verbrechen zu verbergen, müssen die Schwestern tiefer in die Unterwelt von Easter Cove vordringen und die dunkelsten Geheimnisse der Stadtmatriarchen aufdecken. Diego Maradona ab 15.3.2020 Ein Highlight für Fans des argentinischen Fußballsuperstar: Aus über 500 Stunden unveröffentlichem Filmmaterial aus Maradonas persönlichen Archiv schaffte der Oscar-prämierte Regisseur Kapadia ein sensibles Porträt über die legendäre Hand Gottes. Hier geht’s zur Amazon Prime Übersichtsseite. Danger Close – Die Schlacht von Long Tan – ab 22.3.2020 Ein nervenzerreißender und auf wahren Begebenheiten basierender Kriegsfilm mit "Vikings"-Star Travis Fimmel! Major Smith und seine Kompanie werden während eines Einsatzes vom Vietcong eingekesselt. Verbissen versucht der Major, sich gegen die Übermacht von über 2.500 kampferprobten vietnamesischen Soldaten zur Wehr zu setzen. Die Überlebenschancen stehen denkbar schlecht … Hier geht’s zur Amazon Prime Übersichtsseite. Midsommar – ab 26.3.2020 Gemeinsam mit ihrem Freund und seiner Clique begibt Dani sich auf ein Mittsommerfestival in Schweden. Den anfänglich idyllischen Eindruck löst schnell Unbehagen ab: Die Dorfbewohner verhalten sich merkwürdig. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert.