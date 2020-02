Amazon Original Serie Tales from the Loop ab 3.4.2020 bei Prime Video

Gute Nachrichten für Serien-Fans mit Amazon Prime – Die Amazon Studios verkündet heute, dass die Amazon Original Serie Tales from the Loop am 3. April bei Prime Video startet. Kreiert und geschrieben von Nathaniel Halpern, basiert die Original-Serie auf der gefeierten und einzigartigen retrofuturistischen Kunst des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. Sie ist damit die erste Serie der Geschichte, die von digitalen Gemälden adaptiert wurde. Die visuell beeindruckende Dramaserie wird exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar sein.

Inspiriert von den digitalen Gemälden von Simon Stålenhag, erforscht die Serie die Stadt und die atemberaubenden Abenteuer der Menschen, die über dem „Loop“ leben, einer Maschine, die gebaut wurde, um die Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln und zu erforschen – und die Dinge, die zuvor der Science-Fiction vorbehalten waren, möglich macht. In dieser fantastischen, geheimnisvollen Stadt werden ergreifende menschliche Geschichten erzählt, die universelle emotionale Erfahrungen offenbaren, während sie sich auf die Faszination der Dystopie stützen.

