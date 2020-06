Aloy, Miles und Athia – Das sind Max‘ TOP 3 des PS5 Reveal Event

Die Welt ließ jedenfalls die Kinnlade zum Opfer der Schwerkraft werden. Beginnend bei zerfallenen Ruinen, über düstere Wälder durch die besessene Wölfe und andere übernatürliche Wesen streiften, felsige, zerfurchte Canyons oberhalb eines Regenwaldes über die die Heldin mit Leichtigkeit hinwegfegte und endend in einer Ansicht, die mit ihrem ausladenen Wolkenmeer an ein romantisches Gemälde Caspar David Friedrichs erinnerte – ich bin sehr angetan.

Ob Athia letztlich der Name der Protagonistin oder der Spielwelt ist oder auch keins von beidem, bleibt fraglich. Auch über das tatsächliche Gameplay kann ich nur mutmaßen. Es schien Zauberei, speziell die Beherrschung von Pflanzen und Gelände zu beinhalten und wie eben bereits erwähnt sehr flinkes, agiles Parcouring. Ich bin gespannt und werde Project Athia weiter verfolgen. Der im Trailer angezeigte Text besagte: In a world not her own, where resolve will be tested and devotions will be doubted, she will rise. Es bleibt mysteriös, aber Project Athia empfinde ich als grafisch absolut eindrucksvoll und spielerisch unter Umständen sehr spannend.

PS5 Reveal Event Platz 2: Spider-Man: Miles Morales

Der Ultimate Spider Man Miles Morales bekommt nun sein eigenes Game. Nachdem er im ersten Marvel’s Spider Man von 2019 schon einen Gastauftritt hatte und aufgrund des immensen Erfolges von Insomniac Games Lizenzspiel eine Fortsetzung der Netzschwingerei auf Sonys Konsolen sehr wahrscheinlich war, ist es nun bestätigt: Der Afro-Latino Miles Morales beerbt Peter Parker.