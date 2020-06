Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – Das ultimative Add-on? Sequel? Stand-Alone?

Beim PS5 Reveal Event am 11. Juni wurde mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales das nächste Kapitel des Spider-Universums von Insomniac Games angekündigt. Wie schon Peter Parker in Marvel’s Spider-Man, wird sich auch Miles Morales ab Weihnachten 2020 exklusiv auf PlayStation durch New York schwingen. Doch handelt es sich bei dem PS5-Titel um einen DLC? Eine Erweiterung? Ein vollwertiges Sequel?

Entwicklerstudio Insomniac Games hat inzwischen bereits angekündigt, dass es sich bei Marvel’s Spider-Man: Miles Morales um ein eigenständiges – aber doch kleineres – Spiel handelt. Naughty Dog’s Uncharted: Lost Legacy ist vermutlich ein guter Anhaltspunkt, an dem man sich orientieren kann. Wir vermuten eine neue kompaktere Story in der bereits vertrauten und lebendigen Map New York City aus dem Vorgänger.

Next Generation Spider-Man: Wer ist Miles Morales?

Fans des PS4 Hits Marvel’s Spider-Man aus dem Jahr 2019 haben Miles bereits als vielversprechenden jungen Mann mit dem Herz am rechten Fleck kennengelernt. Aus dem Comic Basis-Material ist der afro-latino Teenager Miles natürlich als der Ultimate Spider-Man bekannt, der in Peter Parkers Fußstapfen folgt. Erfunden von Comic-Legende Brian Michael Bendis im Jahr 2011 wird Miles ebenfalls von einer gen-manipulierten Spinne gebissen und entwickelt dadurch Spider-Man ähnliche – wenn auch nicht ganz die selben – Superkräfte. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten – die Comics sind übrigens sehr empfehlenswert!

(c) Insomniac Games

Spätestens seit dem Animations-Hit Spider-Man: A New Universe (orig. Spider-Man: Into the Spider-Verse) im Jahr 2018 sollte Miles Gonzalez Morales ohnehin jedem Spidey-Fan ein Begriff sein. Der optisch eindrucksvolle Film erhielt im darauffolgenden Jahr sogar den Academy Award für Best Animation Feature und ist längst ein Fan-Favorit. HIER geht es zu unserer Review des Films.

(c) Insomniac Games

