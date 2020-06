Diese Spiele haben mir beim PS5 Reveal Event gefehlt – euch auch?

Im Vorfeld des PS5 Reveal Events wurde schon viel gemunkelt, welche Spiele denn zu sehen sein werden – einige MitarbeiterInnen von bekannten Studios haben gewisse Andeutungen gemacht, die sich dann bewahrheitet haben, aber manche Spiele habe ich schmerzlich vermisst. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Diese Spiele haben mir beim PS5 Reveal Event gefehlt!

God of War

Als Fan der ersten Stunde, habe ich fix mit einer Ankündigung vom zweiten Teil von God of War in der nordischen Welt gerechnet. Wir erinnern uns wohl alle noch zurück, wie am Ende von Teil ein – SPOILER, deshalb mit weißer Schrift geschrieben: Thor – anklopft. Zu gern würde ich dem Donnergott einen Besuch abstatten und ihm mit der Leviathan-Axt oder den Chaosklingen so richtig einheizen. Doch leider konnten wir nichts von den Santa Monica Studios sehen. Hoffentlich ändert sich das beim nächsten State of Play. Hier noch der Link zu unserem God of War Test.

Infamous

Zugegeben, auf der PS3 wusste ich anfangs nicht recht, was ich mir von dem Spiel erwarten soll. Cole MacGrath wirkte irgendwie unsympatisch, aber als ich dann losspielte, konnte ich gar nicht mehr aufhören. Sofort bin ich in die von Sucker Punch kreierte Welt abgetaucht und habe natürlich den guten Weg eingeschlagen. Apropos „guter Weg“ – es war zwar nichts ganz neues, aber dennoch hat mir die Wahloption zwischen Gut und Böse hier richtig gut gefallen. Infamous Second Son auf der PS4 (hier geht’s zu unserem Test) war zwar nicht so gut wie der Debüttitel, aber dennoch ein richtig gutes Spiel, das auch einen DLC (hier geht’s zu unserem Test) beschert bekam.

Resistance

Neben Marvel’s Spider-Man und Ratchet & Clank ist das dafür bekannte Studio Insomniac Games auch für eine Actionreihe bekannt: Resistance. Hier hätte ich gehofft, dass wir mal wieder eine Fortsetzung des aufopferungsvollen Kampfes der Menschheit gegen Invasoren aus dem All sehen, doch leider gabs weder auf der PS4 und vermutlich auch auf der PS5 keine Fortsetzung mehr 🙁 Schade, aber ich kann den Fokus-Shift auch verstehen, immerhin waren Spider-Man (hier geht’s zu unserem Test) als auch Ratchet & Clank (hier geht’s zu unserem Test) richtig gute Spiele, die auch eine großen Markt angesprochen haben.

Neues Quantic Dream Spiel

Egal ob Fahrenheit auf der PS2, Heavy Rain oder Beyond: Two Souls (hier geht’s zu unserem Test) auf der PS3 oder Detroit Become Human (hier geht’s zu unserem Test) auf der PS4 – Quantic Dream und PlayStation gehört einfach zusammen und als Fan von storygetriebenen Spielen hatte ich gehofft, dass vielleicht ein Launch-Titel für die PS5 von Quantic Dream dabei ist. Aber leider, leider nein 🙁 Auch hier gilt, dass wir auf das nächste State of Play warten 😉

Wie siehts bei euch aus? Habt ihr auch das ein oder andere Spiel vermisst? Wenn ja, schreibt eure PS5 Reveal Event Missed Games in die Kommentare.