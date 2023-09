Alone in the Dark: Remake kommt wegen starkem Oktober-Monat erst 2024

THQ Nordic hat seinen Alone in the Dark-Neustart (wir berichteten darüber) auf nächstes Jahr verschoben. Das Team braucht noch ein wenig Zeit – gut so! Warten auf Alone in the Dark Der Herausgeber kündigte die Verzögerung auf seinen Social-Media-Kanälen an und sagte, dass das Spiel jetzt im Januar veröffentlicht werden würde, damit der Entwickler Pieces Interactive zusätzliche Zeit mit der Arbeit an dem Spiel verbringen könnte. “Horrorspiele gedeihen auf der unheimlichen Umarmung der Einsamkeit, etwas, das in einem so geschäftigen Spielmonat wie im Oktober unmöglich zu erreichen ist”, heißt es in einem Beitrag. “Um ein atemberaubendes Erlebnis für alle zu gewährleisten, haben wir die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von #AloneInTheDark auf den 16. Januar 2024 zu verschieben”.