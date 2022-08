THQ Digital Showcase 2022: Alone in the Dark Reboot angekündigt

Gute Nachrichten für die Fans der kultigen Horror-Adventure-Reihe – THQ Nordic kündigte im Rahmen des Digital Showcases 2022 offiziell einen Alone in the Dark Reboot an. Die Neuinterpretation der allerersten Abenteuer zielt darauf ab, euch einen gehörigen Schrecken einzujagen und kehrt zu berüchtigten Schauplätzen zurück, bietet aber eine ganz neue Geschichte und ganz neue mythische Welten zum Erkunden. Das Spiel wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PC (Steam), PS5 und Xbox Series S/X.

Wer in Köln die gamescom 2022 besucht, kann Alone in the Dark in der Halle 8 beim Stand A11 anspielen.