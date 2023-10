Alles einfach finden: Samsung Galaxy SmartTag2 ist ab sofort erhältlich

Der Samsung Galaxy SmartTag2 lässt euch den Überblick über Wertgegenstände, Koffer, Fahrräder oder Haustiere behalten.

„Mit dem Galaxy SmartTag2 wollen wir sicherstellen, dass Samsung Galaxy-Nutzerinnen und -Nutzer ihre Gegenstände auf einfache und intuitive Weise finden können. Dank neuen Funktionen und einer höheren Akkulaufzeit wird der Galaxy SmartTag2 den Nutzerinnen und Nutzern länger und in mehr Situationen ein sicheres Gefühl geben“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Österreich. Der neue Lost Mode des Geräts ermöglicht es euch, eure Kontaktinformationen in Form einer Nachricht einzugeben. Alle, die einen Gegenstand finden, können dann mit ihrem Smartphone den Tag scannen und eure Nachricht und Kontaktinformationen einsehen. Dadurch eignet sich das Produkt auch zur Befestigung am Halsband des eigenen Haustiers. Der Lost Mode funktioniert mit jedem mobilen Gerät mit NFC-Lesegerät und Webbrowser.

Der Samsung Galaxy SmartTag2 bietet zudem eine verbesserte Kompass-Ansicht, die die Richtung und Entfernung des Produkts mit Pfeilen anzeigen. Dieser Modus ist auf jedem UWB-unterstützten Galaxy-Smartphone verfügbar, wie z.B. dem Galaxy S23 Ultra. Die SmartThings Find-App wurde ebenfalls aktualisiert. Mit neu registrierten Tags wird nun ein Shortcut zur App auf dem Smartphone installiert, so dass SmartThings Find schneller gestartet werden kann. Außerdem verfügt die App jetzt über eine Vollbild-Kartenansicht und eine intuitive Benutzeroberfläche, die das Nutzererlebnis noch nahtloser macht. Und schließlich synchronisiert das Produkt beim Wechsel des Galaxy-Smartphones jetzt automatisch das neue Galaxy-Smartphone mit dem Samsung-Konto.

Länger, besser, widerstandsfähiger

Mit dem Energiesparmodus, der neben dem Normalmodus zur Verfügung steht, können wir den Samsung Galaxy SmartTag2 jetzt noch länger nutzen. Mit ihm hält die Batterie bis zu 700 Tage – mehr als doppelt so lange wie bei den Vorgängermodellen. Im Normalmodus beträgt die Akkulaufzeit des SmartTag2 500 Tage, also 50 % länger als bei den Vorgängermodellen. Außerdem lässt sich die Batterie (Knopfbatterie) auch einfach selbständig wechseln, und das ohne großen Aufwand. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts wurde außerdem durch die IP67-Klassifizierung für Wasser- und Staubfestigkeit verbessert. Damit können wir unsere Gegenstände beispielsweise auch im Freien verfolgen. Haustier-Besitzer:innen müssen sich zudem keine Sorgen mehr über die tägliche Abnutzung des Tags durch Wassernäpfe oder das Herumlaufen ihres Tieres im Freien machen.

SmartThings Find verschlüsselt außerdem die Nutzerdaten und wird von Samsung Knox unterstützt, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen. Weiter werden bei der Deaktivierung des Lost Mode sofort die Kontaktinformationen der Besitzerin oder des Besitzers ausgeblendet und die hinterlassene Nachricht vom Gerät gelöscht. Für Samsung Galaxy-Nutzer:innen kann SmartThings Find auch Sicherheit durch die Funktion „Unknown tag alerts“ bieten, der den Missbrauch von Ortungsdiensten verhindern soll. Die Funktion warnt vor unbefugtem Tracking, indem sie Nutzerinnen und Nutzern eine Benachrichtigung sendet, wenn SmartThings Find einen unbekannten SmartTag entdeckt, der ihnen folgt. Der Samsung Galaxy SmartTag2 ist in Österreich ab sofort um 39,90 Euro (1 Pack; UVP) bzw. 129,90 Euro (4 Pack; UVP) in Schwarz und Weiß erhältlich. Wäre das was für euch?