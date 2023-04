Alle Infos von der Nintendo Indie World April 2023-Veranstaltung

Nintendo präsentierte während des Indie World-Showcase mehr als 20 Minuten Material und bot neue Einblicke in 21 Switch-Spiele.

Über die Indie World im April 2023

Es ging so richtig zur Sache. Mineko’s Night Market kommt am 26. September 2023 auf Switch und PC heraus, My Time at Sandrock wird im Sommer erscheinen. Plate Up! wird im Oktober veröffentlicht, und dann kommt ebenfalls im Herbst Quilts and Cats of Calico. Für Rhythmus-Fans kommt Rift of the Necrodancer im Jahr 2023 für Switch und PC, und einen DLC für A Little to the Left mit dem Namen Cupboards & Drawers gibt’s obendrein. Er kommt im Juni 2023 und bringt 25 neue Puzzles ins Spiel, das mir recht gut gefallen hat. Apropos DLC, auch Shovel Knight bekommt etwas Neues in diesem Frühling sowie Cult of the Lamb, da kommt eine Erweiterung am 24. April heraus.

Weiters werden Animal Well, Crime O’Clock und Teslagrad 2 sowie Shadows Over Loathing nebst Oxenfree 2: Lost Signals und Blasphemous 2 kommen – in Wahrheit geht es so richtig rund. Damit nicht genug, auch FNAF: Security Breach, Bomb Rush Cyberfunk, Paper Trail, Little Kitty, Big City, Chants of Sennaar, Brotato und Escape Academy: The Complete Edition werden zwischen August und Ende des Jahres 2023 auf Nintendo Switch erscheinen. Wer die Indie World verpasst hat, kann sie hier nochmals nachsehen – es scheint, der Konsole geht es nach wie vor prächtig! Was meint ihr?