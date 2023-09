Alle gültigen Disney Dreamlight Valley-Goodie-Codes und wie man sie einlöst

Gratis-Codes in Spielen wie Disney Dreamlight Valley oder den aktuellen Pokémon-Titeln sind begehrt. Hier eine Auflistung für DDV!

Die Codes für Disney Dreamlight Valley

Kostenlose Outfits, Möbel und ein bisschen Bargeld? Nun, dank Gratis-Codes bekommt ihr die Möglichkeit, eure kleine feine Ecke im Disney Dreamlight Valley zu verschönern. Um die neuen Updates und Veranstaltungen zu feiern, hat Gameloft einlösbare Codes veröffentlicht, die ihr rasch und einfach zur Ergänzung eurer Sammlung verwenden dürft. Es gab schon immer Codes für Outfits, Bastelmaterialien und mehr, und es geht in der Tonart weiter. Die Codes sind auch unterschiedlich lange gültig – während manche unbegrenzt einlösbar zu sein scheinen, gelten die meisten von ihnen nur etwa einen Monat lang. Also wartet nicht zu lange, sondern greift schnell zu, solange sie verfügbar sind – und hier ist eine Liste der aktuellsten Codes:

PRIDE20231 – Pride Gleam Tee Kleidungsstück

PRIDE20232 – Pride Illuminate Tee Kleidungsstück

PRIDE20233 – Pride Shine Tee Bekleidungsstück

PRIDE20234 – Pride Shimmer Tee Bekleidungsstück

PRIDE20235 – Pride Glow Tee Kleidungsstück

PRIDE20236 – Pride Radiate Tee Kleidungsstück

PRIDE20237 – Pride Bright Tee Kleidungsstück

PRIDE20238 – Pride Dazzle Tee Kleidungsstück

PIXL – Air Hockey Tisch, Spielmaschine, Coin-op Game Möbelstücke

So löst ihr die Codes ein

Wie gesagt: Die Goodie-Codes halten nicht ewig. In der Regel sind sie ein oder zwei Monate nach ihrer Enthüllung abgelaufen. Also gilt es, schnell zu sein, und wenn ihr selbst auf die neusten Codes aufmerksam gemacht werden wollt, empfiehlt es sich, den offiziellen Gameloft-Kanälen zu Disney Dreamlight Valley zu folgen. Ältere Codes wurden in sozialen Medien verteilt, in Entwicklungs-Roadmap-Bildern versteckt und sogar als Belohnung in via Discord verteilt. Die Codes könnt ihr im Bereich „Einstellungen“ einlösen, und zwar unter „Hilfe“. Dort gibt es ein Textfeld, in das ihr den Code eingeben könnt, und nach einem Druck auf „Bestätigen“ sollte das jeweilige Geschenk per In-Game-Mail in eurem Postfach sein. Ganz, wie es in Genshin Impact oder Pokémon Purpur und Karmesin abläuft, einfach und unkompliziert. Habt ihr noch mehr Codes für uns? Bitte ab damit in die Kommentare!