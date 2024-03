Alex Garlands Civil War startet am 11.4.2024 in den heimischen Kinos

Popcorn-Kino-Fans aufgepasst – Alex Garlands (u.a. bekannt für 28 Days later oder Ex Machina) neuester Streifen Civil War startet hierzulande am 18.4.2024 im Kino. Als Vorgschmack haben wir einen Trailer für euch. Viel Spaß damit!