Age of Wonders 4: Dragon Dawn ab sofort erhältlich

Paradox Interactive und Triumph Studios haben mit Age of Wonders 4: Dragon Dawn die erste Erweiterung für das erfolgreiche Fantasy-Strategiespiel veröffentlicht. Dragon Dawn erweitert das Gameplay um einen eigenen Anführertyp, ein physisches Erscheinungsbild für Fraktionen, mehr Tomes of Magic und sogar ein neues Reich. Dragon Dawn ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Spieler, die die Premium Edition von Age of Wonders 4 oder den Expansion Pass erworben haben, erhalten Dragon Dawn ohne zusätzliche Kosten.