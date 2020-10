Age of Empires 3: Definitive Edition ab sofort erhältlich

Die zahlreichen KI-Verbesserungen ermöglichen zudem eine brandneue und extrem schwere KI-Schwierigkeitsstufe, eine Beschleunigung des Deckbaus, vorgefertigte Decks und verbesserte Editor- und Kampagnentools. Die komplett überarbeitete Benutzeroberfläche steht in der klassischen, aber auch in einer modernisierten Ansicht zur Verfügung. Ferner sorgt der neue Kamera-Zoom sowie eine Vielzahl benutzergesteuerter Spiel- und Befehlsoptionen dafür, dass Du das neue Age exakt nach Deinen Bedürfnissen einrichtest.

Gute Nachrichten für AoE-Fans – ab sofort ist die Neuauflage des gefeierten Strategie-Titels Age of Empires III: Definitive Edition im Xbox Game Pass für PC, Xbox Game Pass Ultimate, auf Windows 10 PC und bei Steam erhältlich. Drei Jahre sind vergangen, seitdem die erste Definitive Edition von Age of Empires auf der E3 angekündigt wurde.

Neue Spielmodi und neue Zivilisationen

Neben allen bisher veröffentlichten Inhalten bietet die AoE 3 Definitive Edition exklusiv zwei neue Spielmodi und zwei neue Zivilisationen: die Inkas und die Schweden. Die Inkas sind eine klassische Verteidigungszivilisation und besonders gut darin, verteidigungsstarke Städte zu bauen. Die Schweden dagegen stellen alle militärischen Konventionen in den Schatten: Dank ihrer innovativen Militärtaktiken wurden sie schnell zu einem neuen Machtzentrum auf den europäischen Schlachtfeldern.

Außerdem wurde The Art of War zu hinzugefügt: Als der Modus in Age II: DE eingeführt wurde, war die Community hellauf begeistert – ein Revival war praktisch vorprogrammiert. Denn dieser Modus verfügt über einzigartige Nuancen, die AoE 3 von allen bisherigen Age of Empires-Spielen abheben und großartige Übungsmöglichkeiten für alle bieten, die ihre Fähigkeiten sowohl für Kampagnen als auch den Mehrspieler-Modus schärfen wollen.