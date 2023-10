Age of Empires 2 bekommt einen neuen DLC namens The Mountain Royals

In einem wohl früher als geplant veröffentlichten Store-Posting erhält Age of Empires 2: Definitive Edition ein neues DLC-Paket namens “The Mountain Royals”.

Mehr zu The Mountain Royals

“Machen Sie sich auf eine legendäre Reise, wenn wir den DLC “The Mountain Royals” für Age of Empires II: Definitive Edition vorstellen“, heißt es in der Beschreibung. “Entriegeln Sie die reiche Geschichte und unerzählte Geschichten der Armenier und Georgier, Teil von drei neuen Kampagnen!” Mit dem neuen DLC-Paket erhalten die Spieler:innen also zwei neue Zivilisationen: die Armenier und die Georgier. Die einzigartigen Einheiten der Armenier sind der Komposit-Bogenschütze, eine Einheit, die “in der Lage ist, selbst die härteste Rüstung zu durchbohren” und der Kriegerpriester, “eine Infanterieeinheit, die verbündete Einheiten bekämpfen und heilen kann”. Die Georgier erhalten die Monaspa, eine Kalvarienbergeinheit, in der ihre Stärke erhöht wird, je mehr wir von ihnen haben. Was die drei neuen Kampagnen betrifft, so sind es Tamars Aufstieg, Thoros der Große und Ismail.

Tamars Aufstieg:

Aufgewachsen in Geschichten von David dem Baumeister, steigt die junge und inhaftierte Tamar mit ausgeklügelten Plänen für ihr zerbrochenes Königreich auf. Sie findet jedoch schnell heraus, dass die Ausübung einer solchen Macht mehr als nur eine Frage des Geburtsrechts ist. Kann Georgias erste Königin ihre Skeptiker überwinden und einen Abdruck hinterlassen, der weit über ihr Leben hinaus Bestand hat?

Thoros Der Große:

Das winzige Königreich des zivilen Armeniens liegt zwischen feindlichen Imperien, seine herrschende Familie in byzantiischer Gefangenschaft. Als Prinz Thoros entkommt, begibt er sich auf eine gefährliche Kampagne zur Befreiung seiner Heimat, aber die rachsüchtigen Byzantiner sind nicht seine einzigen Feinde. Die Seljik-Türken begehren auch die Region, und ein rücksichtsloser fränkischer Kreuzritter verfolgt seine eigenen Pläne im Süden.

Ismail:

Das verwaiste Wunderkind Ismail führt den mysteriösen Safawiden-Orden durch das vom Krieg zerrissene Persien! Wird dieser charismatische Visionär die Grundlage für eines der berühmtesten Reiche der islamischen Welt legen, oder werden seine Größenwahn seine ultimative Vernichtung sein?

Ein Veröffentlichungsdatum und die Preise sind noch nicht bekannt – aber da die Store-Seite schon mal online gewesen ist, kann es nicht mehr allzu lange dauern. Wie steht ihr dazu?