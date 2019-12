Aether Story: Süßes Game in der Mache

Mit Aether Story kommt ein süßes Pixel-MMO in unsere Breitengrade. Was euch in diesem Titel erwartet, lest ihr hier!

Über Aether Story

Das Studio Phanxgames will mit Aether Story Ein Online-Retro-RPG-Adventure zum Leben erwecken. Wie in anderen Games auch beginnt ihr dieses Spiel mit der Erstellung eures Charakters. Hier stehen euch einige Optionen offen. Hautfarbe, Haarfarbe und verschiedene Frisuren und Gesichts-Stile können ausgewählt werden. Schnell fällt auf, dass die 16-Bit-Ästhetik überall sichtbar ist – schon in den ersten Spielminuten taucht ihr in die bunte Pixelwelt ein. Ich habe etwa zwei Stunden in der Version 0.3.162 vom 13. Dezember 2019 verbracht.

Derzeit besteht Aether Story aus reinen Fetch Quests, sprich, ihr müsst Dinge sammeln und dann beim Questgeber abliefern. Sowohl mit den Richtungstasten als auch mit der WASD-Mechanik dürft ihr euren Charakter steuern. Mit Enter könnt ihr den Chat bedienen – das ist aus MMO-Spielen hinlänglich bekannt. Die Figuren, die als BewohnerInnen der Welt fungieren, haben allesamt etwas zu sagen und können mit pointierten Aussagen und witzigen Textpassagen aufwarten. Dieses Game ist ein Werk voller Liebe zum Detail, das ist rasch ersichtlich.

Der Weg zum fertigen Titel

Wie vorhin schon angesprochen ist Aether Story derzeit noch in der Alpha-Phase. Der Launcher des Spiels befindet sich in Version 0.1, und das Game selbst in der Version 0.3.162 (Stand Dezember 2019). Versprochen wird vom Team Phanxgames allerdings viel, und sogar in dieser frühen Phase der Entwicklung ist schon ersichtlich, welche Ideen das Team hinter dem Spiel hat. Ein rundenbasiertes Kampfsystem wird euch in Rastern geteilte Strategie-Schlachten abhalten lassen, über 100 Fähigkeiten sollen auf euch warten. Weiters dürft ihr erforschen, rätseln, handeln und kämpfen – mit FreundInnen, wenn ihr wollt.

Damit es nicht langweilig wird, soll es auch kompetitives Gameplay geben, wie etwa Leaderboards, PvP-Modi und PvE-Content. Auch saisonale Herausforderungen werden in diesem Titel vorkommen. Errungenschaften und ein ausgeklügeltes Crafting-System runden das Gesamtbild gelungen ab. Materialien können zu ausgezeichneten Rüstungen, Waffen und Gegenständen verarbeitet werden, während ihr auf Schatzsuche geht. Wenn ihr die Entwicklung von Aether Story unterstützen wollt, könnt ihr dies auf der offiziellen Website des Spiels tun! Hier noch eine Galerie des Spiels von Phanxgames: