Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 9.12.2024

Die Gastgeber:innen treibt ein zentraler Gedanke an: Einen Ort zu pflegen, der exklusiv ist, aber nicht pompös. Der jede Annehmlichkeit bietet, aber nicht aufdringlich ist. An dem man alles – und mehr – findet, was man sich von Urlaub wünscht. Die Liebe steckt im Detail: In den edlen Materialien des Interieurs, in Zimmern, die wahre Meisterwerke der Gastfreundschaft sind, in hochwertiger Bettwäsche und kuscheligen Handtüchern und vielen vermeintlichen „Kleinigkeiten“ mehr. Die Aussicht auf die umliegende Schönheit der Tiroler Landschaft ist faszinierend. Ein Ambiente zum Wohlfühlen für anspruchsvolle Genießer:innen.

Kostbar – das ist wohl eines der treffendsten Wörter, um das ARPURIA in der Winterwelt des Arlbergs zu beschreiben. Kostbar – nicht im Sinne von goldenen Armaturen und Orientteppichen. Kostbar – im Sinne eines Zuhauses, das versteht, was für viele Menschen heute echter Luxus ist: Leise, sanft, zur Ruhe kommen, sich fallen lassen und entspannen, Zeit für Geselligkeit finden und für sich selbst. ARPURIA denkt Luxus neu. Ein wohltuendes Erlebnis, mitten in dem weltbekannten Wintersportort, und doch so herrlich versteckt.

Die kulinarischen Köstlichkeiten im ARPURIA sind ein Genuss. Produkte von höchster Qualität und größtmöglicher regionaler Herkunft sind für die Küchenchefs eine Selbstverständlichkeit. Gäste schwärmen vom außergewöhnlich köstlichen ARPURIA-Frühstück mit regionalen Spezialitäten. Eine abwechslungsreiche kulinarische Reise führt durch drei einzigartige Restaurants. Im PURA Casual Fine Dining genießen Gäste kreative Gourmetküche in entspannter Atmosphäre. Die ZENZIS Stube verwöhnt mit traditionellen Fondue-Spezialitäten, ideal für gemütliche Abende. Im Q Dinner Club erleben Gourmets asiatische Fusionsküche, die exotische Aromen mit modernen Einflüssen verbindet. Mit der neuen Halbpension Dine Around kann täglich nach Lust und Laune aus einem breiten kulinarischen Angebot gewählt werden.

Frische Spuren im Schnee

Dass sich Wintersportler am Arlberg an der Wiege des Skisports befinden, das muss wohl gar nicht erst erwähnt werden. 360 Pistenkilometer, von einfach bis schwierig, von kinderfreundlich bis weltmeisterlich, jeden Tag perfekt präpariert, schneesicher zwischen 1.200 und 2.800 Metern Höhe, Herz was willst du mehr? Der Winterfun reicht von Snow- und Funparks über Carving Areas, von Rennpisten über Rodelstrecken, von Schneeschuh-Wanderwegen über Tourenstrecken bis hin zu Langlaufloipen. Mit auf die Bucket-List kommen die Fahrt auf die Valluga, den höchsten Punkt in St. Anton, Winterwandern in Verwalltal, dem puren Winterwunderland, Nachtrodeln auf einer Naturrodelbahn und Kaiserschmarrn auf dem Gampen mit einem wunderschönen Ausblick ins Tal. ARPURIA perfektioniert das Erlebnis in einer der renommiertesten Winterregionen Österreichs mit einem kostenlosen Hotelshuttle ins Ortszentrum, mit Concierge-Service und beheiztem Skiraum sowie einem modernen Skidepot direkt an der Piste.

Wer sich mit ARPURIA beschäftigt, der spürt schnell: Hier verschmelzen Exklusivität und familiäre Wärme zu etwas Besonderem. Hier geht es wirklich ums Verwöhnen. Die Zero Waste-Initiative im Haus zeugt von einem großen Verantwortungsbewusstsein der Gastgeber:innen. Digitale Lösungen, die einfach in ihrer Handhabung sind, und unverpackte Lebensmittel am Buffet unterstreichen, dass ARPURIA Gastfreundschaft am Punkt der Zeit lebt. 100 Prozent des Stroms im Haus kommen aus der örtlichen Wasserkraft. Fragt man die Gastgeberfamilie Fahrner „Was bedeutet Luxus heute“, dann ist die Antwort klar: „Zeit und Raum zu haben. Frei zu sein.“ Dafür hat sie ihr hidden luxury mountain home ins Leben gerufen, das Teil der erlesenen Hideaway Hotels Collection sowie der renommierten Leading Spa Resorts ist.

Das PURA Restaurant – Casual Fine Dining

Das PURA Restaurant definiert Casual Fine Dining neu – als “Natural Cuisine”. Im Mittelpunkt stehen natürliche, ehrliche Zutaten von höchster Qualität, die durch die kreative Handschrift von Küchenchefin Noemi Zagoni und eine minimalistische Zubereitung ihren puren Geschmack entfalten. Ihre Leidenschaft für authentische Aromen und innovative Kompositionen macht jedes Gericht zu einer Hommage an die Natur – raffiniert, aber unaufdringlich, modern, aber verwurzelt in der Tradition. Inspiriert von heimischen, mediterranen und asiatischen Einflüssen entstehen Gerichte, die überraschen und begeistern. Im PURA genießen Gäste eine ehrliche Küche, die einfach und zugleich luxuriös ist – ein echtes Erlebnis für alle Sinne.

Die Besonderheit des APURIA weiß auch falstaff travel zu würdigen und verleiht dem ARPURIA in dem aktuellen Ranking das Prädikat „Hervorragend“. „Das ARPURIA ist ein Ort, an dem die Magie der Tiroler Alpen auf zeitgenössischen Luxus trifft, um eine einzigartige Erfahrung zu schaffen, die weit über die Erwartungen traditioneller Luxusunterkünfte hinausgeht“, heißt es dort.

