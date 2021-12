Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 6.12.2021

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise: 1 x Metroid Dread (Switch)

1 x Mario Party Superstars (Switch) Wir bedanken uns bei Nintendo für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion. Metroid Dread Metroid Dread schließt direkt an die Ereignisse des 2002 erschienenen Game Boy Advance-Titels Metroid Fusion an und bringt die fünfteilige Saga rund um Kopfgeldjägerin Samus und die Metroids zum Abschluss, die in Metroid für NES ihren Anfang nahm. In Metroid Dread reist Samus alleine zu einem abgelegenen, mysteriösen Planeten und wird von einer neuen, mechanischen Bedrohung gejagt: den E.M.M.I-Robotern. Indem Spieler:innen immer weitere Fähigkeiten erlangen, können sie in klassischer Metroid-Manier in bereits erkundete Areale zurückkehren, um dort neue Orte oder versteckte Upgrades zu finden. Ab 8. Oktober, wenn Metroid Dread exklusiv für Nintendo Switch erscheint, gilt es die weitläufige Karte zu erkunden, die E.M.M.I-Roboter geschickt zu umgehen und das Grauen, das den Planeten befallen hat, zu überwinden.

Mario Party Superstars Stürzt euch in dieser Mario Party in eine Superstar-Sammlung aus Minispielen der gesamten Mario Party-Reihe. Egal, ob ihr auf derselben Konsole, lokal oder online spielt, der Partyspaß kennt keine Grenzen. Brettspiel-Partien mit FreundInnen werden nach jeder Runde gespeichert, also könnt ihr jederzeit eine Pause einlegen und danach dort weiterspielen, wo ihr aufgehört habt. Auf eurer Jagd nach Sternen könnt ihr eure MitspielerInnen mit Stickern motivieren oder triezen. Alle Spielmodi unterstützen Online-Mehrspielerpartien – ganz gleich, ob ihr nur ein paar kurze Minispiele mit FreundInnen spielen oder zu einem 30-Runden-Marathon antreten wollt. Selten schmeckte ein Sieg gegen weltweite Kontrahenten süßer!