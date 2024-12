Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2024

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

2x Beyblade X Xtreme Battle Set



2x Monopoly Go Brettspiel



3x Play-Doh Bunte Regenbogen Eismaschine



3-2-1 Let it rip!

Zum Jubiläum kommt vierte Beyblade Kreisel-Generation:

Beyblade feiert 25-jähriges Jubiläum.

Einführung der vierten Generation: Beyblade X.

Nominiert als „TOP 10 Spielzeug” 2024: Beyblade X Xtreme Battle Set

Beyblade ist mehr als nur ein Spielzeug – es ist eine Leidenschaft, die Kinder und Jugendliche in über 80 Ländern auf der ganzen Welt teilen. Das Spielsystem wurde inspiriert von den traditionellen japanischen Kreiselspielen, genannt „Beigoma“, und ist tief verwurzelt in der japanischen Anime-Kultur. Seit der Markteinführung vor 25 Jahren durch Takara Tomy zählen Fans bis dato drei Kreisel-Generationen mit unterschiedlichen Funktionen. Zum diesjährigen Markenjubiläum kommt mit Beyblade X die lang erwartete vierte Generation in Deutschland in die Regale.

Wie bei den vorangegangenen Beyblade Generationen setzen sich die Kreisel aus verschiedenen Ebenen zusammen, so dass für jedes Beyblade Battle der Kreisel mit den perfekten Eigenschaften zusammengestellt werden kann. Die Beyblade X Kreisel sind mit einer Drehbewegung und zwei Klicks aus drei Ebenen (Blade, Ratsche und Bit) schnell zusammengebaut. Sie vereinen die besten Eigenschaften vergangener Generationen wie die metallenen Ebenen aus „Metal Fusion“ und das Zerspringen der Kreisel aus „Burst“ und erhalten dank des neuen X-Celerator Beschleunigungssystems noch extremere Geschwindigkeit dazu.

Ausgezeichnet: Beyblade X Xtreme Battle Set für extreme Action

Das Highlight der neuen Linie ist das Beyblade X Xtreme Battle Set, welches bereits für den renommierten „TOP 10 Spielzeug“-Preis 2024 nominiert wurde. Es enthält alles, was man für spannende Beyblade-Duelle benötigt:

1 Xtreme Beystadium-Arena, 2 Starter und die 2 rechtsdrehenden Beyblade X Kreisel Dagger Dran 4-60R (Angriffs-Typ) und Tusk Mammoth 3-60T (Balance-Typ). Nach dem Kommando „3-2-1 Let it rip!“ ziehen Spieler:innen gleichzeitig an den Reißleinen ihrer Starter und schleudern so ihre Kreisel zum Battle in die Arena. Diese ist mit der neuen X-Celerator Beschleunigungsschiene ausgestattet. Rasten die Zahnräder der Beyblade X Kreisel in die Schiene ein, so werden diese in eine Super- Beschleunigung, dem „Xtreme Dash“, versetzt. Damit sind spektakuläre Zusammenstöße und unerwartete Wendungen vorprogrammiert. Wer zuerst 4 Punkte erzielt, gewinnt.

Monopoly GO!

App-Fans aufgepasst: Monopoly GO! kann jetzt auch analog gespielt werden.

Stadtplaner-Qualitäten sind gefragt: Wer errichtet zuerst ein prächtiges Wahrzeichen?

Fan-Extra: Spielfiguren-Code für App in jeder Brettspielpackung.

Handliches Reisespiel-Format: ideal für unterwegs.

Monopoly GO! zum Anfassen. Das neue Brettspiel Monopoly GO! bringt die packende Action der beliebten mobilen App direkt auf den Tisch.

Wer errichtet das prächtigste Wahrzeichen?

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Stadtplaner:innen, die darum wetteifern, als Erste ein prächtiges Wahrzeichen zu errichten. Mit individuellen Mini-Spielplänen und farblich passenden Würfeln startet jeder Spielende von seinem Lieblingsschauplatz aus. Die Spieler:innen würfeln gleichzeitig, ziehen auf ihrem Spielplan voran und sammeln Wahrzeichenblöcke. Doch Vorsicht: Banküberfälle, Abrisse und Mega-Aktionen der Mitspieler können den Weg zum Sieg erschweren. Derjenige, der als Erster vier gleichfarbige Wahrzeichenblöcke stapelt, gewinnt. App-Fans erhalten mit diesem Spiel außerdem einen Code für eine kostenlose Spielfigur in der Monopoly GO! App.

Ferienzeit ist Spielezeit

Perfekt zum überall Mithinnehmen, bietet Monopoly GO! 2-4 Spieler:innen in ca. 15 Minuten ein rasantes Spielvergnügen. Das Spiel im praktischen Reisespiel-Format passt in jede Tasche und sorgt auch unterwegs für Monopoly Spaß.

Play-Doh Bunte Regenbogen Eismaschine

Produkt überzeugt Fachjury und Kinder gleichermaßen mit fantasieanregendem Spielangebot:

Bunte Regenbogen Eismaschine ist Gesamtsieger und Sieger der Kategorie „Für Künstler und Baumeister“.

Preisverleihung auf der Messe SPIEL 2024 in Essen.

Play-Doh Spiel-Set zum Gestalten von Knet-Eis-Kreationen.

Weihnachts-Geschenketipp für kleine Künstler und Eisliebhaber.

Auch in diesem Jahr wurden im Rahmen des Wettbewerbs um den Deutschen Spielzeugpreis herausragende Spielwaren gewürdigt, die in besonderem Maße Kreativität, Motorik und die Entwicklung von Kindern fördern. Die Bunte Regenbogen Eismaschine von Play-Doh konnte sich gegen 39 Mitbewerber-Produkte durchsetzen und wurde zum besten Spielzeug des Jahres 2024 gekürt.

„Nicht nur aufgrund des sommerlichen Wetters war die quietschbunte Eismaschine das Highlight der großen Jury-Spielrunde des Deutschen Spielzeugpreises 2024“, erklärte Marko Petersen, Verlagsleiter von IDS Deutschland, dem Herausgeber des Preises und führte den Entscheid weiter aus: „Ob Mädchen oder Jungs, jünger oder älter, die Station zum Herstellen von buntem Knete-Softeis wurde quasi durchgehend belagert. Die Knete-Spezialisten von Play-Doh haben damit einen echten Volltreffer gelandet. Ein rund um kunterbuntes Knetvergnügen, das zum fantasievollen Spielen einlädt.“

Besonders hervorzuheben ist die Funktion, die es Kinder durch das Drücken eines Griffes ermöglicht, ein mehrfarbiges, gestreiftes Play-Doh Softeis in den sich drehenden Eisbecher zu portionieren. Auch runde und sternförmige Streusel können zum Verzieren der Knet-Kreationen einfach hergestellt werden. Mit verschiedenen Förmchen, den fünf enthaltenen Dosen Play-Doh-Knete und Accessoires wie Eistüte und Eisschale lassen sich bunten Eisbecher kreativ gestalten und wie in einer Spiel-Eisdiele auch gleich servieren. Die Bunte Regenbogen Eismaschine, die zudem noch für den Top 10 Spielzeugpreis nominiert ist, begeistert so junge Künstler:innen und eignet sich perfekt als Geschenk unterm Weihnachtsbaum.