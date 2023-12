Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 3.12.2023

Die E-DUO ist in der Farbe Titansilber erhältlich und wird mit einer 1-L-Glasflasche und einer wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten 1-L-Kunststoffflasche geliefert. Der neue Wassersprudler verfügt über die Quick-Connect-Zylinder-Technologie von SodaStream – ein Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Verbraucher:innen müssen den Zylinder damit nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Darüber hinaus passt die E-DUO – dank ihrer kompakten Größe – unter die meisten Küchenschränke und Regale.

Die SodaStream E-DUO überzeugt durch ihr automatisches, duales Sprudelsystem durch das Leitungswasser sowohl in der beliebten 1-L-Glas- als auch in der wiederverwendbaren und ebenfalls spülmaschinengeeigneten 1-L-Kunststoffflasche aufgesprudelt werden kann – für höchsten Bedienungskomfort und frisches Sodawasser jederzeit zuhause und unterwegs. Die SodaStream E-DUO besticht darüber hinaus durch ihre kompakte Größe und ihr klares, modernes Design im Industrial-Style. Der elegante Mix aus matten und glänzenden Oberflächen, den blauen LED-Bedienelementen und dem metallisch glänzenden Elektronik-Symbol werten die E-DUO weiter auf und machen Sie zu einem echten Eyecatcher in jeder Küche.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist der 3.12.2023 um 23:59 Uhr.

