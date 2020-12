Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 27.12.2020

1x Ori and the Will of the Wisps Key

Ori and the Will of the Wisps

Für den kleinen Geist Ori ist Gefahr kein Fremdwort, doch als ein schicksalhafter Flug die junge Eule Ju in große Gefahr bringt, braucht es mehr als nur simplen Mut, um eine Familie wieder zu vereinen, ein gebrochenes Land zu heilen und Oris wahres Schicksal zu erfüllen.

Diese mit Spannung erwartete Fortsetzung des hochgelobten Action-Plattform-Abenteuers Ori and the Blind Forest wurde von der Kritik mit mehr als 50 Preisen gelobt. Begebt euch auf ein episches Abenteuer in einer Welt voller neuer Freunde und Feinde, die in einer atemberaubenden handgezeichneten Artwork zum Leben erweckt werden. In einem fein abgestimmten Soundtrack setzen die Moon Studios mit Ori and the Will of the Wisps die Tradition einer kunstvoll entwickelten Plattform-Action und einer tiefbewegenden Geschichte fort. Auf einer visuell atemberaubenden Action-Plattform, entwickelt von Moon Studios, erkundet Ori eine Welt voller handgezeichneter Artworks, beeindruckend detailreich animierter Spielfiguren und einem fein abgestimmten Soundtrack und erlebt eine zutiefst emotionale Geschichte von Liebe, Opfer und Hoffnung, die in uns allen existiert.