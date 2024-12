Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 26.12.2024

Das HyperX Cloud III ist eine Weiterentwicklung des legendären Cloud II, das für seinen Komfort, seine Klangqualität und seine Haltbarkeit bekannt ist. Mit dem HyperX-typischen Memory-Schaumstoff im Kopfbügel und in den Ohrmuschelpolsten bietet es einen bequemen Sitz und eignet sich daher ideal für lange Gaming-Sessions. Außerdem verfügt es über neue, fein abgestimmte 53-mm-Treiber, die für ein optimales Hörerlebnis abgewinkelt sind. Das verbesserte 10-mm-Mikrofon sorgt für kristallklare Sprach-Chats und Anrufe im Game. Mit der einfachen Steuerung an der Headset-Ohrmuschel könnt ihr euer Mikrofon schnell und direkt stumm schalten oder die Lautstärke anpassen. Die LED-Anzeige für die Mikrofonstummschaltung zeigt eindeutig an, wenn ihr stumm geschaltet seid. Kompatibel mit PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac und Mobilgeräten. Erlebt ultimativen Komfort und Sound auf euren Lieblingsplattformen.

Der HyperX Knight Gaming-Rucksack wurde für Gamer entwickelt, die ihre Leistung nicht von der Ausrüstung anderer abhängig machen möchten. Er lässt sich wie eine Muschel öffnen, sodass ihr euer persönliches Gaming-Pop-up unterwegs überall aufstellen kannst. Mit dem klassischen HyperX-Styling könntt ihr eure Liebe zu HyperX und zum Gaming auch unterwegs stilvoll zum Ausdruck bringen. Dank des geräumigen Innenraums des Knight lassen sich Gaming-Laptops mit einer Größe von bis zu 16 Zoll sowie andere notwendige Ausrüstungsgegenstände wie Controller, Tastatur, Tablet uvm. sicher verstauen. Die Innenfächer bieten Platz für Kabel, Stifte, Powerbanks und andere wichtige Utensilien. Diese leicht zugänglichen Fächer erleichtern zudem die Gepäckkontrolle. Ein praktisches Fach mit Schnellzugriff bietet zusätzlichen Stauraum für den einfachen Zugriff auf Snacks oder andere Utensilien. Wird euer Rücken vom vielen Tragen müde? Verstaut die Schultergurte und nutzt den praktischen Seesackgurt, um das Gewicht mit den Armen zu tragen, oder befestigt ihn mit der Gepäckgriffdurchführung am Rollkoffer.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 26.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

