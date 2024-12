Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2024 – HAUPTPREIS

Mit der Zoom-Optimierung kommt ihr noch näher an euer Motiv, sogar nachdem ihr bereits gezoomt hast. Die AI von Google verfeinert Details und Qualität für ein gestochen scharfes Foto. Das Pixel 9 Pro XL sorgt mit leistungsstarker Kameratechnik für hochwertige Videos mit bis zu 20-fachem Zoom mit Super-Resolution-Zoom für Videos.

Mit der 50-MP-Hauptkamera, dem 48-MP-Teleobjektiv, 48-MP-Ultraweitwinkel und 42-MP-Frontkamera seid ihr für jede Situation gerüstet. Alle Kameras liefern herausragende Bildqualität, egal ob mit 30 facher Vergrößerung, Ultra-Nahaufnahmen oder doch einem Selfie. Mit der erweiterten Bearbeitung und den AI-Tools des Pixel 9 Pro XL fängt die Kreativität nach der Aufnahme erst so richtig an. Dank der Funktion Beste Aufnahme sind Gruppenbilder ganz einfach. Sie findet die besten Gesichtsausdrücke –oder ihr wählt selbst aus.

Startet motiviert in den Tag mit Pixel Smartphones, Kopfhörern und Smartwatches. Dank KI bieten Pixel-Geräte noch mehr Leistung und personalisierte Unterstützung.

Sendet Katastrophenwarnungen, etwa bei einem Brand oder einer Überflutung in der Nähe.

Mit der Dreifach-Rückkamera des Pixel 9 Pro XL gelingen euch Nahaufnahmen, gestochen scharfe Selfies und Fotos in satten Farben – sogar bei wenig Licht.

Google Pixel 9 Pro XL wurde von Google entwickelt und vor anderen Smartphones mit den besten Google AI-Funktionen ausgestattet. So könnt ihr hervorragende Fotos machen und Dinge noch leichter erledigen.

