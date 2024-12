Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 22.12.2024

Die Pocket SSD ist in den zwei Speichergrößen (1 TB bzw. 2 TB) erhältlich und steht in vier modernen Farbvarianten zur Auswahl: Schwarz/Grau, Schwarz/Blau, Schwarz/Rot und Schwarz/Orange. Mit nur 58 Gramm ist sie äußerst leicht, passt mit einer Länge von 9,6 cm problemlos in jede Hosentasche und bietet so eine praktische Lösung für alle, die unterwegs schnellen Speicherzugriff benötigen.

Mit dem praktischen Karabinerring lässt sich die Pocket SSD sicher am Rucksack, an der Gürtelschlaufe oder sogar am Schlüsselbund befestigen. Ein besonderes Highlight ist der durchdachte Kabelhalter, der das kompakte gummierte USB-C-zu-USB-C-Kabel jederzeit staub- und verhedderungsfrei griffbereit hält. Die mitgelieferte Stofftasche schützt die Pocket SSD unterwegs.

Die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Nero Backup-Software bietet eine benutzerfreundliche Lösung zur Sicherung wichtiger Daten. Mit dieser Software, kompatibel für Windows-Betriebssysteme, lassen sich beispielsweise automatische Backups einrichten, die regelmäßig ausgeführt werden.