Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 20.12.2024

Senior Designerin Amanda Hamon erzählt in den Videos dieser YouTube-Playlist mehr über die Wendungen dieser Geschichte:

Nun wird Phandalin von einer neuen, gefährlichen Verschwörung bedroht. Ähnlich wie in der Geschichte des erfolgreichen Videospiels Baldur’s Gate 3 geht auch in Die Tiefen von Phandelver: Der zersplitterte Obelisk die Hauptbedrohung von den furchteinflößenden Gedankenschindern aus. Diese Illithiden sind die Drahtzieher hinter den Goblin-Unruhen in Phandalin und stehen in direkter Verbindung mit einer Gottheit, die D&D-Fans bisher unbekannt war und im Fernen Reich lauert.

In Die Tiefen von Phandelver: Der zersplitterte Obelisk, einem brandneuen Abenteuer für Dungeons & Dragons, verschlägt es neue und erfahrene Spieler zurück in die vertraute Stadt Phandalin, die bereits im beliebten Starter-Abenteuer Die verlorene Mine von Phandelver als Schauplatz diente.

1x Dungeons and Dragons –

1x Dungeons and Dragons –

1x Dungeons and Dragons –

1x Dungeons and Dragons –

Dragonlance: Im Schatten der Drachenkönigin ist eine Geschichte des Konflikts und des Widerstandswillens, die während des legendären Krieges der Lanze spielt. Das Buch ist ab heute im deutschsprachigen Raum erhältlich. In diesem neuen Abenteuer können Spielerinnen und Spieler Charaktere aus Krynn, der Welt des Dragonlance-Settings, erschaffen und sie dann an die Front der Schlacht gegen die furchterregenden Drachenarmeen schicken.

Dieses schaurige Abenteuer ist den Fans von Dungeons & Dragons ein Begriff und eines der beliebtesten D&D-Abenteuer, die jemals veröffentlicht wurden. Mit den kultigen Charakteren, furchteinflößenden Orten und der gruseligen Gothic-Horror-Atmosphäre ist Fluch des Strahd ein einzigartiges Erlebnis für jeden D&D-Fan. Diese Neuauflage von Wizards of the Coast enthält Aktualisierungen, darunter: Errata-Ergänzungen aus den englischen Quellbüchern, korrigierte Tippfehler und überarbeitete Übersetzungen.

Der Hauptschauplatz ist Barovia, ein dunkles und mysteriöses Land, das im Schatten der Burg Ravenloft liegt. Unter tobenden Gewitterwolken steht der Vampir Graf Strahd von Zarowitsch auf seinem Balkon und entdeckt am düsteren Horizont eine Gruppe von Abenteurern – und siehe da, sie werden zum Abendmahl eingeladen …

Fans des größten Rollenspiels der Welt können jetzt eines der beliebtesten „Dungeons & Dragons“-Abenteuer genießen, denn die Neuauflage von Fluch des Strahd (Curse of Strahd) kommt in die DACH-Region. Dieses Horror-Abenteuer ist ideal für vier bis sechs Abenteurer und führt sie von Stufe 1 bis 10.

Wo Wunder auf Abenteuer treffen: Geschichten aus der Strahlenden Zitadelle ist eine Sammlung von 13 kurzen, eigenständigen D&D-Abenteuern mit Herausforderungen für die Charakterstufen 1 bis 14. Diese von Kulturen und Mythologien aus der realen Welt inspirierte Sammlung bietet Geschichtenerzählern neue Abenteuer und Schauplätze, die Spielleiter in ihre laufenden Spiele einbauen oder als Grundlage für ganze Kampagnen verwenden können. Hier sind einige der spannenden neuen Möglichkeiten für Abenteuer.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 20.12.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!