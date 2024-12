Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 17.12.2024

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Ecovacs DEEBOT N30 PRO OMNI Staubsauger Roboter – hier geht’s zum Test

DEEBOT N30 PRO OMNI

Der DEEBOT N30 PRO OMNI kombiniert die verwicklungsfreie ZeroTangle 2.0 Technologie und das Adaptive TruEdge Kantenwisch-System für effizientes Saugen und präzise Kantenreinigung. Mit der leistungsstarken Saugkraft von 10.000Pa und dem automatischen Anheben des Mopps behandelt er Teppiche effektiv, verhindert Kreuzkontaminationen und sorgt so für ein problemloses Reinigungserlebnis.

Leistungsstarke OMNI-Station

Der DEEBOT N30 PRO OMNI verfügt über eine kompakte und leistungsstarke OMNI-Station, die mit einem professionellen Wischmopp-Reinigungssystem, 60°C-Heißwasser-Moppreinigung, 40 °C-Heißlufttrocknung, automatischer Entleerung des Staubbehälters und einem 2,6-Liter-Staubbeutel ausgestattet ist.

Navigation mit agiler Intelligenz und solider Leistung

Dank der schnellen Kartierungstechnologie, die in nur 6 Minuten eine 100 Quadratmeter große Karte erstellt, navigiert der DEEBOT N30 PRO OMNI präzise durch dein Zuhause. Die smarte Hinderniserkennung ermöglicht die Anpassung an Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 20 mm und sorgt so für eine effiziente Reinigung unterschiedlicher Oberflächen. Seine langlebige Akkuleistung reicht für eine Laufzeit von bis zu 320 Minuten mit einer einzigen Ladung*, perfekt für ausgedehnte Putzeinsätze im gesamten Zuhause.

ZeroTangle 2.0 Anti-Haarverwicklung

Der DEEBOT N30 PRO OMNI verfügt über drei V-förmige Bürsten-Strukturen. Eine 45° V-förmige Anti-Haarverwicklungsborste zum Aufnehmen der Haare, eine V-förmige Rollenbürste, um sie in der Mitte zu sammeln, und eine V-förmige Kammzahnreihe, um sie dynamisch zu entwirren, was eine effiziente Absaugung und minimalen Wartungsaufwand gewährleistet, während gleichzeitig ein hohes Maß an Bodenreinheit erhalten bleibt.

Adaptive TruEdge Kantenreinigung

Der DEEBOT N30 PRO OMNI gewährleistet eine präzise Kantenreinigung mit einem schwebenden, mechanischen Sensorarm, der intelligent Hindernisse umgeht und einen Mindestkantenabstand von 1 mm sowie einen 98%igen Deckungsgrad von Kanten und Ecken beim Saugen und Wischen erzielt. Ergänzt durch das fünfstufige Reinigungssystem von OZMO Turbo 2.0 sorgt er für eine kraftvolle Fleckentfernung.

10.000Pa starke Saugleistung

Mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsmotor und einem gradlinig ausgeführten Staubkanal ausgestattet, sorgt der DEEBOT N30 PRO OMNI für eine starke Saugkraft von 10.000Pa und eine außergewöhnliche Effizienz bei der Reinigung von Teppichen. Gleichzeitig wird eine Kreuzkontamination wirksam verhindert, indem die Wischpad-Platte während des Reinigens von Teppichen und beim Trocknen angehoben wird.