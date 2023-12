Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 15.12.2023

Das Redmi Note 12 5G verfügt über ein sehr gutes Display und einen überaus stabilen Akku. Zudem gibt es die Option, den Speicher per microSD-Karte zu erweitern, um mit dem Smartphone neue Grenzen auszutesten.

Das Redmi Note 12 5G vereint ein ansprechendes Design mit herausragender Leistung und sagt den Einstiegs- und Mittelklasse Handys den Preiskampf an. Die symmetrisch geschwungenen Kanten und die elegante Silhouette verleihen dem Smartphone eine ästhetische Note. Mit seinem beeindruckenden 120Hz AMOLED-Display, einem visuellen Fest für jeden Betrachter, setzt es neue Maßstäbe. Die Kamera, bestehend aus einem starken 50 Megapixel Triple-System, ermöglicht einzigartige Aufnahmen in verschiedenen Situationen, sogar bei Nacht und dank Xiaomi Pro Focus auch bei Bewegung.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 15.12.2023 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!