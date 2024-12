Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 12.12.2024

Die Oral-B iO 4 hilft dabei, das Zahnfleisch vor zu viel Druck zu schützen: Die intelligente Andruckkontrolle warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck und leuchtet grün, wenn der optimale Druck verwendet wird. Der Timer gibt unkompliziert Auskunft über die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten. Wer’s genau wissen will: einfach die Zahnbürste über Bluetooth mit der Oral-B App verbinden, um das Putzverhalten zu verfolgen und die Einstellungen zu personalisieren.

Die Oral-B iO übertrifft mit der starken Reinigungsleistung und einem beeindruckenden Mundgefühl alle Erwartungen an eine gewöhnliche Zahnbürste. Das innovative, magnetische Antriebssystem der Oral-B iO liefert Energie punktgenau an die Borstenspitzen, die mit sanften Mikrovibrationen von Zahn zu Zahn gleiten, um ein effektives und angenehmes Putzerlebnis zu erzielen.

Gerade um die Weihnachtszeit ist die Versuchung groß, einmal mehr in die Keksdose zu greifen. Umso wichtiger ist es dann, die Zähne besonders sorgfältig zu pflegen. Die Oral-B iO 4 ist da genau das Richtige für ein strahlendes Lächeln.

