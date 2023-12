Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 12.12.2023

Es ist jetzt einfacher als je zuvor, eurem Handy einen Energieschub zu geben! Befestigt einfach den snap+ juice pack mini an eurem Telefon und ihr seid bereit, den Tag zu überstehen. Der snap+ juice pack mini funktioniert mit den meisten Handys der Serie iPhone 14/13/12. Ihr könnt den mitgelieferten Snap-Adapter auch mit anderen Qi-fähig Smartphones verwenden, um das gleiche, bequeme Ladeerlebnis zu erhalten. Die magnetische Anordnung sorgt dafür, dass ihr jedes Mal eine perfekte Ladung erhaltet.

Die snap+ Multigeräteladestation travel charger hat alles, was ihr zum Laden unterwegs braucht. Die ausgewiesenen kabellos Ladepunkte für euer Telefon und eure AirPods bieten eine gemeinsame Leistung von bis zu 5W-15W. Außerdem verfügt es über einen USB-C Anschluss und einen USB-A Anschluss, sodass ihr zwei weitere Devices zum Aufladen anschließen können. Das Travel Charger lässt sich zu einem Bündel zusammenfalten, das leicht in eure Tasche passt.

