Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 11.12.2024

Die Tineco Pure One Station 5 kombiniert innovative Technologie mit benutzerfreundlichem Design und sorgt für eine effiziente und mühelose Reinigung im gesamten Haushalt.

Die Zero-Tangle Bürste und der fortschrittliche Filter sind speziell dafür entwickelt, Tierhaare und andere feine Partikel ohne Verstopfungen aufzusaugen. Das ClogLess System erleichtert das Aufnehmen von groben Verschmutzungen, was die Nutzung noch praktischer macht. Die DuraCyclone Technologie sorgt dafür, dass die Saugleistung über einen langen Zeitraum konstant bleibt, selbst bei intensiver Nutzung.

Die Tineco Pure One Station 5 ist ein leistungsstarker kabelloser Staubsauger, der mit einer automatischen Selbstreinigungsstation ausgestattet ist, die die Wartung des Geräts erheblich vereinfacht. Mit einer beeindruckenden 175 W Saugkraft bietet er eine gründliche Reinigung und eine lange Laufzeit von bis zu 70 Minuten – ideal für größere Flächen. Der Staubsauger erkennt automatisch die Verschmutzungsintensität und passt die Saugkraft entsprechend an, sodass jede Art von Boden effizient gereinigt wird.

Tineco Pure One Station 5

1x Tineco Pure One Station 5 Staubsauger

