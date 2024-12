Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 10.12.2024

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 31. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Sonos Ray



Sonos Ray



Wenn die Lichter am Baum funkeln und Weihnachtsfilme zum gemütlichen Beisammensein einladen, sorgt die Sonos Ray für den perfekten Sound der Feiertage. Diese smarte Soundbar liefert trotz ihres kompakten Formats präzisen, raumfüllenden Klang für TV, Musik und Gaming – ideal für kleinere Räume. Speziell abgestimmte Treiber garantieren kristallklare Dialoge, satte Bässe und dynamische Höhen, die jedes Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Mit ihrem minimalistischen Design fügt sich die Sonos Ray dezent in jede Weihnachtsdekoration ein und lässt sich mühelos über die Sonos-App, Apple AirPlay 2 oder gängige TV-Fernbedienungen steuern. In Kombination mit weiteren Sonos Speakern kannst du dein eigenes Heimkino-System zusammenstellen oder den Klang in mehrere Räume bringen – perfekt für festliche Zusammenkünfte.



Zudem bekommt ihr gestochen scharfe Dialoge, die nicht von Hintergrundgeräuschen überlagert werden, sorgen für ein Entertainment-Faktor der Extraklasse – abgesegnet von erfahrenen Hollywood-Toningenieuren. Die Trueplay-Software sorgt dafür, dass sich der Klang an die einzigartige Akustik des Wohnraums anpasst. Mit der Plus Night Sound Funktion lässt sich die Lieblingsserie bis tief in die Nacht schauen.